Winfried Kretschmann findet Zuversicht in unruhigen Zeiten

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim findet ein Abend über Hannah Arendt und den Sinn von Politik statt.

Wer 15 Jahre lang Ministerpräsident war und dann mit parteiübergreifenden Fanfaren verabschiedet wird, muss in seinem politischen Leben doch einiges richtig gemacht haben: Der Grüne Winfried Kretschmann sei von seinem konservativ geprägten Land angenommen worden, weil es in ihm „einen guten Menschen erkannte, der zusammenführte“ – so Altbundespräsident Joachim Gauck bei der Verabschiedung Kretschmanns im April dieses Jahres.

Für seine Sicht auf die Welt und sein politisches Handeln hatte Winfried Kretschmann schon früh einen Leitstern gefunden: die Philosophin Hannah Arendt (1906–75), Vordenkerin einer vielfältigen, aktiven Bürgergesellschaft, in der gilt: Politik ist Sache von uns allen. Ihr hat er vor kurzem ein Buch gewidmet: Der Sinn von Politik ist Freiheit.

Im Gespräch mit Gabriele Renz erzählt Winfried Kretschmann von seiner lebenslangen Begeisterung für Hannah Arendt und davon, wie sie uns in einer Zeit, in der alte Gewissheiten verloren gehen, Halt und Orientierung geben kann.

In Kooperation mit dem Stadtteil Neunkirchen.