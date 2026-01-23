Der Ministerpräsident im Gespräch mit Journalistin Dagmar Seitzer.

Am Montag, den 2. Februar wird auf Einladung der Buchhandlung Zimmermann Ministerpräsident Winfried Kretschmann persönlich um 19 Uhr in der Stadthalle K3N in Nürtingen zu Gast sein. Anlass ist die Buchpräsentation der ehemaligen SWR Journalistin Dagmar Seitzer und ihre neu erschienene Biografie „Winfried Kretschmann. Im Herzen grün – Die Biografie“. Sie zeichnet darin das Portrait eines Mannes, der wie kein Zweiter die Stimmung im Land erfasst und mit seiner Politik des Gehörtwerdens ein neues Regierungsverständnis etabliert hat. 15 Jahre lang hat Winfried Kretschmann die Geschicke unseres Heimatlandes Baden-Württemberg geführt; den Wahlkreis Nürtingen hat er als Landtagskandidat der Grünen neunmal vertreten.

Nun wird er nicht mehr kandidieren, und der Abend ist auch keine Wahlkampfveranstaltung, sondern ein lockeres Gespräch zwischen dem Ministerpräsidenten und seiner Biografin, in dem die wichtigsten Stationen im Leben dieses Ausnahmepolitikers und darüber hinaus ein Stück deutscher Geschichte erzählt werden.