Wings - Come By! Let´s fly!

Wenn man die Dinge einmal von oben betrachtet, sieht der Wahnsinn, der sich „dort unten“ abspielt, gar nicht mehr so wild aus. Worauf warten Sie also noch? Breiten Sie Ihre Flügel aus, spüren Sie den Wind unter Ihren Schwingen und heben Sie mit uns ab!

Die wahren Freigeister stecken mit ihrem Kopf in den Wolken. So auch unser schillernder Pfau und Conférenciere Diva La Kruttke. Mit Witz und Charme erzählt sie kleine Geschichten vom großen Leben – und spielt dabei mit den Erwartungen an eine „echte“ Diva. Eine starke Stimme gepaart mit Glamour und jeder Menge charmant-frivoler Comedy. Begleitet wird sie von einem ganzen Schwarm bunter Paradiesvögel. Unter Ihnen: Der schräge Vogel Edgar Falzar, als sympathisch-tollpatschiger Comedy-Jongleur oder das magische Duo Andrew O’Ryon & Lady V, das Ihre Sinne auf einen zauberhaften Nachtflug entführt. Seien Sie dabei, wenn Iryna Bessonova mit ihrem Tanztrapez empor steigt und das Publikum elektrisiert oder wenn Marie Bitaroczky federleicht und vollkommen furchtlos am Luftnetz die fesseln der Schwerkraft sprengt. Anmutig und kraftvoll präsentiert sich Ihnen das Duo Focus in atemberaubender Partnerakrobatik. Lassen Sie sich hinreißen, von der entzückenden Nachtigall Anna Cabaret, die Sie mit ihrem koketten Auftreten um den Finger wickelt – und mit ihrem Gesang das Herz berührt. Eine farbenfrohe Schar schillernder Persönlichkeiten, die einen Abend lang die Welt auf den Kopf stellen.

Doch auch über den Wolken knurrt der Magen. Deswegen versorgt Sie unsere Schmücker Gastronomie mit herzhaften Speisen und leckeren Getränken, wahlweise à la carte oder im besonderen Show-Menü. Schalten Sie für einen Abend lang ab. Vergessen Sie die Außenwelt. Lassen Sie sich zum Lachen, zum Träumen, zum Staunen hinreißen.

Wie die Diva la Kruttke zu sagen pflegt: „Wenn das Leben nervt, streu Glitzer drauf!“ Folgen Sie unserem Flügelschlag, spüren Sie die Leichtigkeit der schönen Muse und kommen Sie mit auf eine berauschende und funkelnde Reise zu neuen Horizonten! WINGS – Come by! Let’s fly! Ein Varieté-Abend, der die Sinne beflügelt und den Verstand raubt, mit schwerelosen Artisten, verblüffender Magie und frecher Comedy.