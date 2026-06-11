Winnetou-Lesenacht: Abenteuer in der Prärie

Schleiche mit uns auf leisen Sohlen durch die Prärie und die endlosen Weiten der Stadtbibliothek.

Genau wie Winnetou erleben wir an diesem Abend gemeinsam Abenteuer und übernachten im wohl größten Tipi Heidenheims – der Bibliothek.

Auf dich warten spaßige Spiele und jede Menge Geschichten, wie Winnetou sie erlebt hat. Für ein richtig echtes Winnetou-Gefühl darfst du auch gerne verkleidet kommen. Am nächsten Morgen gibt es zur Stärkung ein leckeres Frühstück, bevor sich der ganze Stamm in alle Windrichtungen zerstreut.