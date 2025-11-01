Winnetou oder Mein Schatz im Silbersee

Erleben Sie Karl May neu: Eine Eigenproduktion als Live-Hörspiel mit Winnetou, Old Shatterhand, Musik & Situationskomik. Abenteuer pur.

Karl May – Abenteuer live wie ein Hörspiel

Karl May (1842–1912) gilt als der meistgelesene deutsche Autor aller Zeiten. Mit über 100 Millionen verkauften Büchern allein in Deutschland hat er hier selbst Harry Potter übertroffen.

Er erschuf Winnetou – den Mythos von Abenteuer, Freundschaft, Toleranz und Gerechtigkeit. Seine Geschichten inspirierten unzählige Western-Filme und sind bis heute so lebendig wie vor 100 Jahren.

In dieser Eigenproduktion werden Karl Mays Erzählungen auf der Bühne zu einem besonderen Erlebnis: eine Lesung, die wie ein Live-Hörspiel klingt – mit Stimmen, Geräuschen, Livemusik und einer ordentlichen Portion Situationskomik. So erwachen Winnetou, Old Shatterhand, Sam Hawkins und viele andere Gestalten des Wilden Westens neu zum Leben.

Freuen Sie sich auf tapfere Westmänner, skrupellose Tramps, mutige Indianer, Schießereien und Dampfschiffe – und auf jede Menge „Westmanpower“.

Ein Abend voller Nostalgie, Abenteuer und echter Wildwest-Atmosphäre.

Howgh!