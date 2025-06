An diesem Wochenende findet das alljährliche Fest für traditionelle Musik statt.

Bei dieser unter dem Titel "Winneweh" (alter volkstümlicher Odenwälder Tanz) stehenden Veranstaltung wird es zugehen wie es auch früher ab und zu auf den Dörfern zu erleben war, wenn umherreisende Spielleute auftauchten. An verschiedenen Plätzen, in Scheunen und an lauschigen Ecken stellen sie sich wechselnd auf, so dass man immer wieder innehalten und sich verzaubern lassen kann von der Musik, die aus Schalmeien, Dudelsäcken, Geigen, Harfen, Drehleiern und vielen anderen alten Instrumenten erklingt. Am Samstagabend laden dann alle Gruppen gemeinsam auf die Tanzbühne in der Dreschhalle zum Tanz ein. Dabei gibt es für die alten Tänze auch eine Anleitung durch die Musiker und Musikerinnen. Wer schon im Museum ist, kann gleich dort hingehen, aber es ist auch abends noch Einlass. Das Museum ist an diesem Tag bis 22.00 Uhr geöffnet. Als Eintritt wird lediglich der ganz normale Museumseintrittspreis erhoben, denn die Musikerinnen und Musiker spielen ohne Honorar rechtefreie Musik zugunsten des Museums.