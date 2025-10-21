"Winnie Puuh und seine Freunde"

Kindertheater

Bürgerhaus am Anger Marktplatz 1, 72581 Dettingen an der Erms

Das theater en miniature spielt dieses beliebte Stück für Kinder ab mindestens 4 Jahren zum Start in die Kindertheatersaison.

Pu der Bär liebt Honig – und gerät dabei ständig in lustige Schwierigkeiten. Im Hundertsechzig-Morgen-Wald erleben Puuh, Ferkel, I-Ah & Co. Abenteuer voller Witz, Freundschaft und Fantasie. Ein liebevoll inszeniertes Figurentheater für die ganze Familie – humorvoll, warmherzig und voller Charme.

Kinder & Familie
