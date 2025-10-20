Winnie Puuh und seine Freunde

Kindertheater. Für Kinder ab 4 Jahren.

Im Hundertsechzig-Morgen-Wald lebt der dichtende und singende Puuh zusammen mit lauter hochwichtigen Persönlichkeiten wie Ferkel, Kaninchen, I-Ah, Känga und Klein-Ruh. Sein Hauptgedanke gilt dem heißgeliebten Honig, der ihn zuweilen in die unangenehmsten Lagen bringt. Nachdem sein Bemühen, den Honig direkt aus dem Bienenhaus zu stibitzen, erfolglos blieb, lädt er sich selbst bei Kaninchen zum Honig- Frühstück ein und bleibt, vollgefressen wie er ist, prompt im Höhlenausgang stecken.

Dort muss er warten, bis er wieder dünner geworden ist und kann leider nicht dabei sein, als Ferkel und Kaninchen Känga einen Streich spielen und Ferkel wider Willen gebadet wird. Kaum ist Puuh jedoch befreit, gelüstet es ihn schon wieder nach Leckereien. Da wäre I-Ahs Geburtstagskuchen genau richtig. Doch der denkt nicht ans Feiern, er ist traurig, weil er seinen Schwanz verloren hat. Als Puuh ihn schließlich für ihn findet, kann die Party doch noch stattfinden, und alle Freunde feiern mit.