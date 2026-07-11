Winter is coming – Die geschichtlichen Bezüge von „Game of Thrones“

Das wird lehrreich für Fantasy- wie Geschichts-Fans gleichermaßen: Wir wollen die beliebte Serie „Game of Thrones“ einmal unter die Lupe nehmen! Vortrag von Angelika Beck M.A.

Bei der Mauer, der Nachtwache und den Wildlingen werden wir natürlich schnell an den Limes, seine Auxiliartruppen-Besatzung und die außerhalb der Grenzen lebenden Barbaren erinnert. Auch viele andere Elemente, die in der Erzählung verarbeitet sind, haben deutliche Anklänge zu Dingen, die wir aus der Geschichtsforschung kennen.

Wie ging man beispielsweise in der europäischen Vergangenheit mit den „alten Göttern“ um und welche Rolle spielten Kulte bei der Beeinflussung der Herrschenden? Warum müssen wir uns in der Serie so häufig von vertraut gewordenen Protagonisten verabschieden – spiegelt sich darin fatalistisches antikes Denken wider? Stimmt es, dass Hochkulturen in Phasen eines Klimaoptimums blühten und diese bei einer Klimaverschlechterung ihren Niedergang fanden?

Diese und viele andere Aspekte möchte eine ausgewiesene Kennerin der Materie an diesem Abend beleuchten und jeder ist eingeladen, fachkundig mitzudiskutieren!