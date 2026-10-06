Winter-Modellbautage

Faszination, Nostalgie und vorweihnachtlicher Zauber.

Der Modellbau fasziniert Groß und Klein gleichermaßen und weckt bei vielen Kindheitserinnerungen an winterlich dekorierte Eisenbahnanlagen und detailreiche Modelle. Kein Wunder also, dass sich der Speyerer Verein zur Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP e.V.) mit Leidenschaft diesem Thema widmet und mit den Winter-Modellbautagen im Technik Museum Speyer eine ganz besondere Veranstaltung ins Leben gerufen hat.