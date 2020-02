Winter-Motocross

Seit Jahrzehnten gilt der Klassiker am Stadtrand von Heilbronn als hochkarätiges Warmup-Rennen in die Freiluft-Saison. Das wird auch in der Saison 2020 so sein. Denn es werden Profis aus zwölf Nationen hinter das Startgatter rollen. Einzigartig in Deutschland: Das Rennen wird im Supercross-Format ausgetragen. Nach je einem Halbfinale für die 250-ccm- und 450-ccm-Klasse werden die Besten beider Kategorien in einem alles entscheidenden Finale um den Sieg kämpfen.