Winter Party (Apés Ski meets Mallorca Edition)

Am Samstag den 28.01.2023 findet in der Oberriexinger Festhalle die zweite Winter Party (Aprés Ski meets Mallorca Edition) statt. Los geht’s ganz Aprés Ski like bereits um 17 Uhr. Bei uns kommen alle Aprés Ski + Mallorca Freunde musikalisch voll auf Ihre Kosten. Außerdem gibt es ab 21:00 Uhr best mixed Party Musik auf die Ohren!

Aprés Ski & Party DJ // Glühwein // alkoholfreier Punsch // Bier + Longdrinks // Pinsa uvm.

Ein Teil der Einnahmen geht wieder als Spende an ausgesuchte Oberriexinger Vereine. www.ori-feiert.de