Winter, Weihnacht, wilde Nächte

Wie sah der heimische Volksglaube in den Tagen und Wochen des gespannten Wartens auf Weihnachten und Neujahr in vergangenen Zeiten aus und was ist von all dem heute noch zu finden?

Welche unheimichen Gestalten treiben ihr Unwesen in den langen, dunklen Raunächten? Wie feierten Groß und Klein früher den Jahreswechsel, welche Traditionen haben sich bis heute erhalten?

Eine kurzweilige und augenzwinkernde Reise durch die Adventszeit und die Tage um die Wintersonnwende, gespickt mit ganz viel Regionalem, auf Spurensuche bei heidnischem Brauchtum, alten Geschichten und Überlieferungen, protestantischen Zwängen und profanem bäuerlichem Aberglauben.