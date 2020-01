Hallo PartyPeople! , das Jahr 2020 hat begonnen und wir stecken mitten im Winter, doch von Schnee keine Spur..

Wenn uns die Natur keinen Schnee schenkt, dann machen wir unser eigenes Winter Wonderland!

Tretet am 25.01.2020 ein in die Winter Wonder Rave bei uns im Club Thing und genießt unser Wonderland zu schönen und kraftvollen Klängen des Technos!