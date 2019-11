Winter, Wunder, Weihnachtsglanz - Der Öhringer Weihnachtsmarkt

× Erweitern Stadt Öhringen Der glitzernde Öhringer Weihnachtsmarkt lädt zu besinnlichen Stunden ein.

Willkommen in der glitzernden und funkelnden Weihnachtswelt rund um das Öhringer Schloss.

Erlebt Winter, Wunder und Weihnachtsglanz an den ersten drei Adventswochenenden.

Beim Öhringer Weihnachtswunder gibt es viel zu entdecken: Im Rund des Marktplatzes, im Schlosshof und im beeindruckenden Gewölbe des Schlosskellers warten „wundervolle“ Erlebnisse auf die ganze Familie. Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten schmeicheln allen Sinnen.

Die Häuserzeilen leuchten im Advent als weihnachtliches Lichtermeer und in den engen Gassen erzählen Märchenfiguren von einer anderen Welt. Über allem wacht schwebend der Schlossengel und ein facettenreiches Begleitprogramm entzückt die Besucher.

Öffnungszeiten:

Weihnachtsmarkt 1. bis 3. Adventswochenende und Ausstellungen im Rathaus

Freitags 14 bis 21 Uhr

Samstags 12 bis 21 Uhr

Sonntags 12 bis 20 Uhr

Hier noch ein paar Programmhighlights:

- Offizielle Eröffnung: 29. November, 17 Uhr

- HGV Xmas-After-Work-Party am 5.12.

- HGV Kinderweihnacht am 6.12.

- Internationaler Kinder-Weihnachtsmarkt Peacemas vom 6.-8.12.

- traditionelle Dampfeisenbahn für Kinder

- leuchtende Walk-Acts, Eisschnitzer, Glockengießer, …

- gemütliche Weihnachtsmannstube im Schlosskeller

- duftende Weihnachtsbäckerei für Kinder

- Modelleisenbahn-Ausstellung im Schloss

- Sonderausstellung zum 25-jährigen Jubiläum als Große Kreisstadt im Schloss

Das komplette Programm findet ihr unter: https://www.oehringen.de/freizeit/staedtische-veranstaltungen/weihnachtsmarkt.html

Neu ab diesem Jahr: die HGV Glüh-Weihnacht am 4. Wochenende. Nach dem Einkaufsbummel in der festlich geschmückten Innenstadt lockt die HGV Glüh-Weihnacht am vierten Adventswochenende zum gemütlichen Treff auf den Marktplatz. Der Duft von gebrannten Mandeln, würzigem Glühwein und Punsch liegt in der Luft und lädt bei gemütlicher Atmosphäre zum Verweilen ein.