Winterabendführung mit Konzert

Bei der Führung erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Kloster Bronnbach in einer ganz besonderen Atmosphäre. Gästeführer Kurt Lindner gibt Einblicke in die Geschichte des Klosters und berichtet über das Leben und den Alltag der Mönche in der klirrenden Winterkälte.

Zum Abschluss der Führung gibt es ein Saxophonkonzert in der Klosterkirche, danach können sich die Gäste bei einem Glühwein in der Vinothek des Klosters aufwärmen.

Treffpunkt ist am Klosterladen.

Anmeldung unter Telefon 09342 / 935202020 oder an info@kloster-bronnbach.de