Am Abend bietet das Kloster Bronnbach ein besonders stimmungsvolles Ambiente.

Es scheint noch mehr Ruhe in die Gebäude der alten Abtei einzukehren und den Besucherinnen und Besuchern erschließt sich ganz besonders die Beschaulichkeit und Zurückgezogenheit der hier früher lebenden Zisterzienser.

Bei der Winterabendführung durch die Klosteranlage lernen die Besucherinnen und Besucher diese besondere Stimmung kennen. Im Anschluss an die Führung gibt es ein 15-minütiges Saxophonkonzert in der Klosterkirche. Danach können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Tasse Glühwein in der Vinothek aufwärmen.

Anmeldung unter Telefon 09342 / 935202020 oder an info@kloster-bronnbach.de