James Draper und Jordan Brady kennen sich nun schon lange. Irgendwann befanden die beiden Australier, gemeinsam Musik zu machen sei einer Freundschaft doch sehr zuträglich, und begannen, ihrem Projekt WINTERBOURNE einen Klang zu geben. Seit vielen Jahren feilen sie im Studio und auf der Bühne an ihrem Sound und haben sich in dieser Zeit eine breite Fanbase erspielt.

Etliche ausverkaufte HeadlineTourneen durch Australien sprechen da eine deutliche Sprache von der energetischen und charismatischen Bühnenpräsenz des Duos, ihren melodischen und eleganten Harmonien und ihrer engen Verbindung zum Publikum.

2014 erschien die erste EP „All But The Sun“, 2016 folgte „Pendulum“, die beide begeistert aufgenommen und ein voller Erfolg wurden. Doch WINTERBOURNE wollten mehr. Draper und Brady wollten konzentrierter arbeiten, noch mehr Klangfülle in ihre Songs bringen. Also begannen sie im Winter 2017/18 mit der Studioarbeit an ihrem Debütalbum. Gemeinsam mit ihrem persönlichen musikalischen Dream-Team – Produzent Andy Mak (Vera Blue, Boy & Bear), Techniker Jackson Barclay (Timberwolf) und Multiinstrumentalist Thom Mak – ließen sie sich viel Zeit für die zwölf Songs, die auf „Echo Of Youth“ (erscheint Mitte August) zu hören sind. Dieser berauschende und poppige Indie-Rock voller wirbelnder Gitarren, üppiger Synthesizer und erhebender Choruses ist catchy und leicht wie eine Strandtag in Byron Bay. Und obwohl die Produktion so aufwendig ist, voller komplexer Texturen und sich jeder Form von Genre-Zuweisung verweigert, spürt man immer die Essenz heraus: Zwei Freunde, die Spaß daran haben, gemeinsam zu singen und Musik zu machen. Schöner ist schon lange nicht mehr diese Faszination in Klang gefasst worden. Im September kommen WINTERBOURNE zu uns auf Tour.