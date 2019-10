Winterchorprojekt 2019

Gymnasiums in der Nähe der Stadthalle Reutlingen mit der "LICO - Chor und Vokalensemble Reutlingen e. V."

Die chormusikalischen Advents- und Weihnachtslieder kennen zahlreiche Namen und Titel für das zu Bethlehem geborene Christuskind. Die einen verweisen auf dessen Herkunft, „von Jesse kam die Art“, die anderen auf dessen Königsherrschaft, „ein Heiland aller Welt“ und „Friedensbringer“. Wiederum andere nennen ihn den „Morgenstern“, der als hell leuchtendes Licht in die Nacht und Dunkelheit der Welt hineinbricht, um Hoffnung und Frieden zu spenden.

In diesem Bild des hellen Morgensterns möchten wir Sie herzlich zu unserem Winterchorprojekt vom 17. September bis 15. Dezember 2019 einladen. Studieren Sie mit uns vielgestaltige Chorwerke ein rund um die Geschehnisse der Heiligen Nacht u. a. „In dulci jubilo“ von Dietrich Buxtehude und „Übers Gebirg Maria geht“ von Johann Eccard.

Am 3. Advent beschließen wir das Chorprojekt mit dem Advents- und Weihnachtskonzert in der Marienkirche in Reutlingen.