Neckarsulmer Citymanagement und Gewerbeverein laden zum zweiten Mal zum „Winterdorf und Weihnachtsshopping in der City“ ein Kunden und Besucher können Weihnachtseinkäufe erledigen und über die ganze Adventszeit das Winterdorf genießen.

In diesem Jahr verbreiten das städtische Citymanagement und der Neckarsulmer Gewerbeverein wieder festliche Stimmung mit dem Veranstaltungsformat „Shop´in Neckarsulm: Winterdorf und Weihnachtsshopping in der City“.

Vom 6. bis zum 23. Dezember sind Besucher und Kunden herzlich eingeladen, die vorweihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt zu genießen – begleitet von stimmungsvoller Musik, köstlichen Speisen und Getränken sowie dem warmen Glanz der neuen Neckarsulmer Weihnachtsbeleuchtung. Das Winterdorf auf dem Marktplatz unter den Platanen öffnet dabei immer montags bis samstags von 16 bis 20 Uhr.

„Das Winterdorf mit Weihnachtsshopping in der City lädt die Neckarsulmer dazu ein, sich in gemütlicher Atmosphäre zu treffen, Weihnachtseinkäufe zu erledigen und das Angebot der regionalen Gastronomie zu genießen. Verschiedene Chöre und Musiker werden die Besucher abwechselnd mit besinnlichen Lied- und Musikbeiträgen unterhalten. Damit stimmen wir uns während der gesamten Weihnachtszeit auf die schönsten Tage im Jahr ein“, so Oberbürgermeister Steffen Hertwig.

An den Markthütten können sich die Gäste mit herzhaften Speisen und wärmendem Punsch und Glühwein verwöhnen lassen. Gastronomen wie die Zelle, die Metzgerei Helga Schmitt und das Weingut Bauer bieten eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen. Zudem verwöhnt Natascha Herold in ihrem Verkaufsstand mit köstlichen Waffeln, gebrannten Mandeln und weiteren süßen Leckereien.

Die Stiftung Starke Familien bereichert das Winterdorf mit den „Sternstunden“ auf dem Marktplatz und einer eigenen Hütte. Mit kleinen Aufführungen und Events schafft diese Aktion zusätzliche Besinnung und Unterhaltung und lädt Besucher ein, sich auszutauschen und zu treffen.

Neben dem Winterdorf findet auch wie in jedem Jahr ein Weihnachtsbaumverkauf statt.

Beim Weihnachtsshopping bieten zahlreiche inhabergeführte Geschäfte in der Innenstadt spezielle Aktionen an und freuen sich darauf, Kunden beim Weihnachtseinkauf individuell zu beraten. Die festliche Beleuchtung trägt zusätzlich zu einer besonders stimmungsvollen vorweihnachtlichen Atmosphäre in der Innenstadt bei.

Am Samstag, 16. Dezember, steigt auch wieder die legendäre Après-Ski-Party im Winterdorf. Alpiner Hüttengaudi und gute Laune sind hier für alle Besucher vorprogrammiert.

Die Veranstaltung „Winterdorf und Weihnachtsshopping in der City“ ist Teil der ganzjährigen städtischen Veranstaltungsreihe „Shop’ in Neckarsulm“ und geht in diesem Jahr nach einem erfolgreichen Auftaktjahr 2022 in die zweite Runde.

„Das Winterdorf ist ein gemeinsames Bekenntnis des Neckarsulmer Gewerbevereins und des Citymanagements, den Einzelhandel in der Innenstadt während der Weihnachtszeit und über den Neckarsulmer Adventszauber hinaus zu stärken“, erklärt Citymanager Daniel Bürkle. Im Namen des Gewerbevereins heißt er alle Besucherinnen und Besucher herzlich willkommen: „Genießen Sie die festliche und familiäre Stimmung in der Innenstadt und lassen Sie sich von dem vielfältigen Angebot unserer Geschäfte und Gastronomen begeistern.“ (Citymanagement)