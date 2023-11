Winterfeier "classics"

Der Musikverein Mössingen lädt am 1. Advent zur traditionellen Winterfeier in die Aula des Quenstedt Gymnasiums ein. Dort werden die Zuhörer unter dem Motto „classics“ auf musikalische Weise diesmal in die Welt der klassischen Blasmusik entführt.

Ab 15:30 Uhr bieten wir Kaffee und Kuchen an – eine nette Gelegenheit, um vor dem Konzert mit Freunden und Bekannten ins Gespräch zu kommen.

Um 17 Uhr beginnt das musikalische Programm, zudem wir unserem Publikum schon jetzt einen unvergesslichen Konzertabend wünschen, in dem sich der Zauber der Musik entfaltet und jeder Melodien und schöne Momente anschließend mit nach Hause nehmen kann.

Hinweise

Diese Veranstaltung ist rollstuhlgerecht

Diese Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt

Auftakt

Den Auftakt hat unsere Jugendkapelle – die MusicKids. Diese “Music Kids” spielen seit Juni diesen Jahres unter der Leitung von Lea Dieter und bestehen momentan aus 15 Jungmusikerinnen und Jungmusikern. Das Repertoire erstreckt sich von weltbekannten Titel, wie „My heart will go on“, bis hin zu beliebten Musicalmelodien und Hits aus den aktuellen Charts.

Musikalischer Blick ins Jubiläumsjahr

Simon Löffelmann und die Aktiven des Hauptorchesters nehmen Sie anschließend mit auf eine musikalische Reise. Mit Julius Fucik’s unzweifelhaft bekanntestem und wahrscheinlich auch schönstem Marsch – dem “Florentiner Marsch” – lassen wir unseren Blick für kurze Zeit zurück schweifen ins Gründungsjahr 1899. Hier zeigt es sich, dass der Mensch nicht nur mit seiner Familie zusammen lebt, sondern oft auch in Gemeinschaft mit Freunden und Gleichgesinnten. Es sind gerade diese Verbindungen, die dem Leben Halt geben und Sinn stiften. Darauf geht das Tiroler Volkslied „Fein sein, beinander bleibn“ ein und drückt diese Werte in besonderer Weise aus. Der Text erzählt von Zusammenhalt, Verbundenheit, Seelenverwandtschaft und Liebe. Entstanden ist das Lied vermutlich im Jahr 1867 in Tirol.

Musik verbindet Generationen

Die Blasmusik bringt Menschen verschiedener Altersstufen zusammen. Es ist daher nicht selten, dass drei Generationen einer Familie gemeinsam musizieren. Obwohl in verschiedenen Lebensphasen oft unterschiedliche Interessen verfolgt werden, ist das gemeinsame Interesse an der Blasmusik das Bindeglied zwischen Jung und Alt. Blasmusik verbindet die Generationen und alle Mitglieder ziehen an einem Strang, um den Spaß und Erfolg beim Musizieren zu erreichen.

Das große Altersspektrum in einem Musikverein bringt auch viele Vorteile für den Einzelnen mit sich. Die Jungen lernen von den Älteren und umgekehrt – und das nicht nur im musikalischen Sinne, sondern für das Leben. Senioren bereichern beispielsweise durch ihre Lebenserfahrung und Jugendliche sorgen mit einer modernen und kreativen Sichtweise dafür, dass der Verein nicht stehen bleibt, sondern sich ständig weiterentwickelt.

Erinnerungen werden wach

Die Winterfeiern, die seit 1924 im Protokollbuch immer wieder ausführlich beschrieben wurden und sicherlich in den Jahren zuvor ähnlich angegangen wurden, zogen bisweilen ein sehr großes Publikum an. Sie waren über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und wurden in der Steinlachzeitung und zusätzlich mit der Ortsschelle bekanntgegeben. Der Beliebtheitsgrad war sehr hoch und nicht selten mussten sie sogar wiederholt werden.

“An meine erste Winterfeier, kann ich mich noch gut erinnern und weiß noch jeden Musiktitel!”, weiß so mancher Aktiver – mit einem bisschen Stolz – zu berichten, “das war einfach ein besonderer Augenblick!” Aber es gibt noch viele Geschichten und Anekdoten, die es im Laufe der 125-jährigen Geschichte zu erzählen lohnen.

„Ehre, wem Ehre gebührt“

Zahlreiche langjährige und verdiente aktive und fördernde Mitglieder werden auch bei dieser Winterfeier ausgezeichnet. Wie in jedem Verein ist das einzelne Mitglied der wichtigste Teil des Ganzen. Daher ein besonderes Highlight an diesem Abend, ebenso wie unsere Hitparade, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt.