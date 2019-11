Winterfeier Liederkranz Adersbach

× Erweitern Gesangverein Liederkranz 1844 Adersbach e.V. Winterfeier Gesangverein Liederkranz 1844 Adersbach e.V.

Herzliche Einladung zur Winterfeier am Samstag, den 14. Dezember, um 19:30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Sinsheim-Adersbach. Mit dieser Veranstaltung beginnt der Ausklang des Jubiläumsjahres des Gesangvereins, gefeiert werden 175 Jahre Liederkranz Adersbach!

Die Besucher aus nah und fern erwartet in der glanzvoll geschmückten Adersbacher Mehrzweckhalle ein kurzweiliges und unterhaltsames Programm, ideal für die gesamte Familie. Neben dem gemischten Chor sowie dem Teeniechor Adersbach ist der MGV Liederkranz 1844 e.V. aus Reichartshausen zu Gast und bereichert den Abend mit seinen Liedern.

Das extra für das Jubiläumsjahr gegründete Doppelquartett wird nach dem Debüt am Neujahrskonzert erneut zu hören sein und trägt wie auch einige Chorsolisten zum stimmungsvollen Abendprogramm bei. Auch die Theatergruppe hat wieder für die Winterfeier geprobt und möchte, wie schon durch die vielen Winterfeiern zuvor bekannt, die Besucher mit einem heiteren Einakter unterhalten.

Als weiteres Highlight sorgt die Feuerzangenbowle für eine besondere Atmosphäre und im Anschluss wird der Abend mit Drinks an der Bar gemütlich ausklingen. Der Eintritt ist frei.