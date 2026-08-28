Latin-Rhythmen & klassische Melodien

Tschaikowskys Schwäne tanzen im Salsa-Rhythmus, aus Rachmaninovs berühmtem Vocalise wird ein brasilianischer Choro, Mozarts 40-te verwandelt sich in Bossa-Nova und Prokofievs Visions fugitives transformiert sich zu einem Reggae.

Auch Werke von J.S. Bach und R. Schumann gibt es in neuem Gewand, wobei sich auskomponierte Teile der Arrangements und Improvisationen der Musiker abwechseln. Im Konzert erwarten Sie darüber hinaus latin-inspirierte Eigenkompositionen von Andrey Lebedev. Die ausgefeilten eigenen Arrangements sind rhythmisch, jazzig, einfühlsam und ausdrucksstark. Feinste handgemachte Weltmusik – mit einem guten Schuss Klassik.

Andrej Lebedev - Gitarre

Tres Cubano Michael Speth - Violine, Gesang

Steffen Hollenweger - Kontrabass

Juan Mauricio Bahamon Jaramillo- Percussion, Gesang