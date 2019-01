Wir bauen uns selbst Fackeln und werden ihren warmen Schein nutzen um den nächtlichen Winterwald mit allen Sinnen zu erfahren. Am Ende gibt es eine kleine Stärkung am Feuer und eine Überraschung für die Mutigen. Weitere Infos per Mail nach Anmeldung.

Anmeldung bitte per Mail an waldlaeufer-outdoor@posteo.de

Kosten 30Euro

Für Kinder geeignet