Winterfeuer Gesangverein Gailenkirchen

Bei Grillwurst und Waffeln sowie Punsch und Glühwein werden die ausgedienten Weihnachtsbäume aus Gailenkirchen und Wackershofen verbrannt.

Zwischenzeitlich ist dieses Fest nahezu bei jeder Familie in den Teilorten Gailenkirchen Wackershofen und Gottwollshausen eine feste Größe im Kalender. 600 - 800 Besucher werden je nach Wetter wie in den vergangenen Jahren erwartet. Für Kinder ein besonderes Erlebnis beim Anblick vom Feuer.