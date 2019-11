Winterfreund

Holzbildhauereiworkshop mit EBBA Kaynak für Kinder ab 8 Jahren.

Im Winter braucht man einen guten Freund, der einem hilft, die Langeweile zu vertreiben. Ein Freund, der immer da ist, gute Laune hat und mit dem man auch was anstellen kann. So einen Freund findet man nicht so einfach. Und deshalb sollt ihr ihn euch aus Baumholz schnitzen.

Wir treffen uns bei Workshopbeginn morgens um 9 Uhr im Atelier EBBA in der Vorstadtstraße 61 – 67 im zweiten Stock, und sie zeigt euch dort ihre eigenen Holzfreunde. Danach gehen wir zusammen in die Werkstatt des Kulturforums. Dort arbeiten wir mit Stechbeiteln und Klüpfeln an den Winterfreunden.

Alle Ferienworkshops mit 50% Ermäßigung für Inhaber*innen des Schorndorfer Familienpasses!