Wintergeburtstage im Frühjahr feiern im Allgäu Skyline Park

Wenn die Tage wieder wärmer werden, laden wir alle Geburtstagskinder aus der Winterpause (5. November 2018 bis 29. März 2019) zu einem Erlebnis-Geburtstag der besonderen Art in den Skyline Park ein. Alle, die in dieser Zeit höchstens 14 Jahre geworden sind, kommen kostenlos in den Skyline Park. Die Geburtstagskinder müssen nur noch ihren Ausweis mitbringen und schon kann die Geburtstagsparty im Skyline Park mit über 60 Attraktionen beginnen.

Kleiner Tipp: Geburtstagsgruppen (ab 6 zahlenden Besuchern) zahlen nur 23 Euro pro Person - anstatt regulär 29,50 Euro.

