Winterglühen im Park

geselliges Beisammensein in der Adventszeit im Rathauspark in Nordheim

Nordheim 74226 Nordheim

Die Maibaumfreunde e.V. laden zum Winterglühen in den Rathauspark in Nordheim ein. Es gibt Glühwein, Grillwürste und eine gemütliche Atmosphäre kurz vor Weihnachten.

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Nordheim 74226 Nordheim
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