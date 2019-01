WinterGlühen an der Jagst - Glühweinmarkt

Am 1. Februar-Wochenende findet in diesem Jahr zum ersten Mal der neue Glühweinmarkt „WinterGlühen an der Jagst“ statt.

Bei Lagerfeuer, Glühweinvariationen und weiteren verschiedenen Heißgetränken lassen sich winterliche Temperaturen besonders gut aushalten. Für eine kulinarische Vielfalt – von der Gulaschkanone bis zum Angus-Burger – sorgen die 18 Anbieter. Und mit Crépes, Schokofrüchten und heißen Maroni locken auch süße Verführungen.

Sowohl Vereine als auch gewerbliche Anbieter sorgen an dem Wochenende für eine große Auswahl an Speisen und Getränken.

Passende Stimmung erzeugen am Samstag zwei Mitglieder der Karlsruher Band „Zimmer mit Musik“, sie spielen ab ca. 18 Uhr live auf der Bühne. Die kleine Abordnung der Band wartet mit ein bisschen Folk, ein bisschen Pop und dem Feinsten vom Feinen der Rockmusik auf. Auch wenn die Jungs bei uns noch eher unbekannt sind, haben sie sich bereits in Karlsruhe, Baden-Baden und auf der Chrysanthema in Lahr einen Namen gemacht. Sonntag spielt ab ca. 16 Uhr die in Möckmühl schon gut bekannte Showband „Jackpot“. Jakob Heidt kommt mit seinen Söhnen und sorgt für ausgelassene Stimmung. Wem es bei winterlichen Temperaturen zu kalt wird, hat damit beste Rahmenbedingungen um sich beim Tanzen wieder aufzuwärmen.