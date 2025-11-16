Winterkonzert der Concert Band Universität Hohenheim

Unter der Leitung von Benedict Schultheiß präsentiert die Concert Band, das sinfonische Blasorchester der Universität Hohenheim (Stuttgart), unter dem Motto „Sinfonie der Lieder“ wieder einen Konzertabend der Extraklasse.

Eröffnet wird das Konzert mit der außerordentlich populären Ouvertüre zu Leonard Bernsteins Operette „Candide“, in welcher die Spielfreude des Orchesters direkt zu Beginn zum Ausdruck kommt. Mit der „English Folk Song Suite“ von Ralph Vaughan Williams und einem Arrangement des Kunstliedes „Allerseelen“ von Richard Strauss folgen weitere auf Liedern basierende Werke, bevor der erste Konzertteil mit dem fulminanten Werk „Hymn to the Sun with the Beat of the Mother Earth“ des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa schließt.

Hauptwerk des zweiten Konzertteils ist die Sinfonie Nr. 4 des großen niederländischen Blasorchester-Komponisten Johan de Meij, welche auch unter dem Titel „Sinfonie der Lieder“ bekannt ist. Dieses eher selten gespielte Werk basiert unter anderem auf den Kindertotenliedern von Friedrich Rückert, die bereits Gustav Mahler als Inspiration für einen seiner Liederzyklen nutzte. Die Concert Band teilt hierbei die Bühne mit einer Solo-Sopranistin und dem Kinder- und Jugendchor der FILUM Musikschule Filderstadt.

Herzliche Einladung zu diesem außergewöhnlichen Klangerlebnis!