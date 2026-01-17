Winterkonzert der Freien Sinfonie

Ein Wintermärchen in Tönen: Freie Sinfonie Tübingen Tauchen Sie ein in einen Abend voller großer Emotionen und sinfonischer Meisterwerke!

Die Freie Sinfonie Tübingen lädt Sie herzlich zum diesjährigen Winterkonzert ein. Am Sonntag, den 15. Februar 2026 erwartet Sie in der Stiftskirche ein unvergessliches Programm: Höhepunkte des Abends: Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 1 c-Moll Erleben Sie die monumentale "Zehnte" von Brahms – ein Werk, das nach jahrelanger Arbeit entstand und in seiner Tiefe und Kraft die sinfonische Tradition neu definierte.

Ein Muss für jeden Klassikliebhaber! Richard Hübler: Konzertstück für 4 Solohörner Lassen Sie sich von den warmen, strahlenden Klängen des Hornquartetts verzaubern. Ein selten aufgeführtes und technisch brillantes Werk, das die Vielseitigkeit dieser Instrumente eindrucksvoll zur Geltung bringt. Giuseppe Verdi: Ouvertüre zu "Die Macht des Schicksals" Ein fulminanter und dramatischer Auftakt! Verdis berühmte Ouvertüre zieht Sie sofort in ihren Bann und lässt die gesamte Schicksalshaftigkeit und Leidenschaft seiner Oper spüren.