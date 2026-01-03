Winterkonzert der Klangattacke

In unserem nächsten Konzert bieten wir, das Sinfonische Orchester Klangattacke, ein internationales Programm aus zwei Jahrhunderten.

Unter dem Dirigat des aus der Ukraine stammenden Taras Demchyshyn kommen das aus dem Jahr 1950 stammende Trompetenkonzert in As-Dur des Armeniers Alexander Arutjunian und Auszüge aus der 1911 komponierten Maskerade Suite des norwegischen Komponisten Johan Halvorsen zur Aufführung.

Außerdem lassen wir Robert Schumanns 3. Sinfonie (Rheinische) aus dem Jahr 1850 erklingen.

Diese Mischung garantiert unseren Zuhörern ein abwechslungsreiches Hörerlebnis, nämlich vom energiegeladenen Kraftpaket armenischer Lyrik über norwegischen Humor, Esprit und Eleganz bis hin zur romantischen, von der Landschaft und Atmosphäre des Rheinlands inspirierten Musik aus deutschen Landen.