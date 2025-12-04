Winterkonzert des Christophorus Symphonie Orchester

Das Christophorus Symphonie Orchester ist als großes Symphonie-Orchester mit langer Geschichte fest in der Stuttgarter Klassikszene verankert. Es zählt etwa 90 Mitglieder und setzt sich aus Musikfans aller Berufsgruppen, Schüler*innen, Studierenden sowie hauptberuflichen Musiker*innen zusammen. Junge Menschen, die über ein Musikstudium nachdenken, haben hier die Chance, auf hohem Niveau Erfahrung im großen Orchester zu sammeln.