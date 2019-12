× Erweitern Eigen Konzertplakat

Am 05.01.2020 lädt der Musikverein zu seinem traditionellen Winterkonzert in die Sturmfederhalle in Neudenau. Unter der Leitung von Jürgen Schmid unterhält die Musikgemeinschaft Unteres Jagsttal ab 19 Uhr. Freuen Sie sich jetzt schon u.a. auf Stücke wie Tirol 1809, perfect von Ed Sheeran und Miss Saigon.