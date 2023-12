Winterkonzert von RKO und collegium musicum ulm

Traditionell läutet das Reutlinger Kammerorchester die Adventszeit mit einem Konzert am Abend vor dem 1. Advent ein. Dieser Termin ist allerdings bei vielen Musizierenden sehr beliebt, so dass unser Konzert immer nur eins von vielen Angeboten an diesem Abend war.

Deshalb hat das RKO beschlossen, sein Winterkonzert in den Januar zu verlegen, wenn nicht so viele musikalische Angebote um die Gunst der Zuhörerinnen und Zuhörer werben. Dafür wird es auch ein ganz besonderes Konzert. Im Rahmen der Konzertreihe „Taste und Ton“ in der Kirche St. Peter und Paul in Reutlingen spielt das Reutlinger Kammerorchester gemeinsam mit dem collegium musicum ulm die zweite Sinfonie in D-Dur, op. 73 von Johannes Brahms. Passend zum Leitthema „Feuer“ von „Taste und Ton“ 2024 wird das Konzert mit der Ouvertüre aus „Die Geschöpfe des Prometheus“ op. 43 von Ludwig van Beethoven eröffnet.

Abgerundet wird das Programm durch das Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll. op. 129 von Robert Schumann. Solist wird Dominik Manz sein, der seit 2021 Mitglied der Württembergischen Philharmonie in Reutlingen ist. Die Leitung hat Thomas J. Mandl.