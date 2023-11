Der Bad Mergentheimer Kurpark zeigt sich ab dem ersten Adventswochenende von einer ganz anderen Seite.

Jeden Abend ab Sonnenuntergang lässt sich bis 24:00 Uhr und morgens von sechs bis acht Uhr das „Winterleuchten im Kurpark“ beobachten, das mit stimmungsvollen Lichtinszenierungen den grauen Winter vertreiben soll.

Nachdem diese besondere Illumination bereits in den Vorjahren großen Anklang gefunden hat, entschied sich die Kurverwaltung dazu, diese Veranstaltung fortzuführen und den Kurpark neben der traditionellen Weihnachtsbeleuchtung auf ganz besondere Weise erstrahlen zu lassen.

Kreativer Kopf hinter diesen Lichtspielen ist Robert Podnar, Auszubildender zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik bei der Kurverwaltung. Sein Konzept sieht neben der Illumination des Musikpavillons auch einige speziell beleuchtete große Container vor, die auf der Wiese hinter dem Musikpavillon platziert werden. Zudem schwebt ihm noch eine Inszenierung mit Lichterketten vor. Zuviel möchte er im Voraus nicht verraten, jedoch der Spaß an der Sache ist bei ihm sichtlich erkennbar: „Die bereits bestehende Parkbeleuchtung werde ich natürlich auch mit einbeziehen. Ich kann kreativ bei der Programmierung sein und die einzelnen Farben nach Belieben mischen und auch wechseln lassen“, erklärt Robert Podnar. Von der anfänglichen Ideenfindung über die Konstruktionsplanungen bis hin zur finalen Ausführung liegt das Projekt in seinen Händen. Sein Ausbilder Michael Flörchinger agiert helfend im Hintergrund mit. „Wir führen das Winterleuchten bewusst als Azubiprojekt fort. Zusätzlich zu unserem normalen Veranstaltungsalltag bietet es die Möglichkeit, noch anderweitige praktische Erfahrung zu sammeln“, so der Veranstaltungsleiter.

Grundidee hinter alledem ist es, mit einer leisen, unaufgeregten Lichtinszenierung die stimmungsvolle Atmosphäre des Kurparks zu verstärken und visuell erfahrbar zu machen. Die Kurverwaltung nutzt für die Beleuchtung effiziente Technologien. „Nachhaltigkeit spielt bei der heutigen Lichttechnik ein großes Thema. Sämtliche Lampen und Scheinwerfer werden mit energiesparender LED-Technik betrieben“, sagt Flörchinger. Podnar ergänzt: „Alle Kurparkbesucher sind herzlich eingeladen, das Winterleuchten auf sich wirken zu lassen.“ Das besondere Leuchten wird auch über den Jahreswechsel bestehen. Die Lichtinstallationen sind bis Ende Januar 2024 aufgebaut. Man kann also gespannt sein, mit welchen besonderen Akzenten die Planer das diesjährige Outdoor-Event gestaltet haben.