WinterLounge Künzelsau

In der festlich geschmückten Künzelsauer Innenstadt bietet die WinterLounge wieder ein winterlich-weihnachtliches Erlebnis direkt am Alten Rathaus.

KÜNaktiv e.V. schafft eine gemütliche Atmosphäre zum Verweilen und Genießen winterlicher Köstlichkeiten.

Es gibt heißen Glühwein, wärmenden Punsch und prickelnden Prosecco, ergänzt durch Wurst und Steak vom Grill sowie herzhafte Suppen und Eintöpfe – ideal für kalte Tage. In gemütlich-rustikalen Loungemöbeln lassen sich unvergessliche Stunden verbringen und die festliche Atmosphäre genießen.