Zur Winterzeit leben die Märchen auf, in keiner anderen Zeit werden sie so häufig erzählt – warum ihnen nicht einmal in freier Natur lauschen? Die Märchenhexe Steffi nimmt Groß und Klein mit auf einen winterlichen Spaziergang.

Die Wanderung wird begleitet von den schönsten Wintermärchen. Auf dem Weg wartet auf die Zuhörer auch die ein oder andere wärmende Überraschung.

Gästeführerin: Stefanie Keller

Treffpunkt: Haupteingang Favoritepark, Kiosk Marbacher Str.

Dauer: ca. 2 Stunden