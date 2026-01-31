Wintermotocross 2026

Seien Sie dabei, wenn die Motoren dröhnen und der Schlamm spritzt!

Der MCC Frankenbach lädt Sie herzlich zum diesjährigen Wintermotocross ein – ein Highlight für alle Motorsport-Fans, Familien und Party-Löwen!

Der Countdown startet: Pre-Race Party am Samstag!

Wann: Samstag, 7. März 2026

Wo: Vereinsheim MCC Frankenbach

Was: Stimmen Sie sich schon am Vorabend auf das Rennen ein! Bei unserer traditionellen Pre-Race Party im Vereinsheim erwartet Sie gute Musik, kühle Drinks und beste Stimmung, um mit Fahrern und Fans in das Rennwochenende zu starten.

Rennsonntag: Action, Adrenalin & Attraktionen!

Wann: Sonntag, 8. März 2026

Was Sie erwartet:

Spannende Rennaction: Erleben Sie packende Duelle und waghalsige Sprünge hautnah, moderiert von den Experten Pascal Greco und seinem Team, die für beste Unterhaltung und Insider-Infos sorgen.

Uneingeschränkter Fahrerlager-Zugang: Seien Sie mittendrin! Treffen Sie Ihre Helden, sehen Sie den Mechanikern bei der Arbeit zu und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Profi-Sports.

Kulinarische Vielfalt: Genießen Sie leckeres Essen und erfrischende Getränke an unseren Ständen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Händlermeile: Stöbern Sie durch unsere Händlermeile und entdecken Sie Zubehör, Fanartikel und mehr.

MCC Frankenbach Präsentation: Lernen Sie unseren Verein und unsere Arbeit kennen!

Wir freuen uns darauf, Sie in Frankenbach begrüßen zu dürfen und gemeinsam ein unvergessliches

Wintermotocross-Wochenende zu erleben!

Ihr Team vom MCC Frankenbach