Winterreise Franz Schuberts Liederzyklus - Texte von P. Härtling

Konzert: Winterreise

Franz Schuberts Liederzyklus und Texte von Peter Härtling

„Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus...“ mit diesen Worten beginnt

Franz Schuberts Winterreise nach Texten von Wilhelm Müller, und so beginnt auch Peter Härtlings bekenntnishaftes Buch „Der Wanderer“. Fremd sein, Melancholie, Selbstzerstörung und Einsamkeit in der eiskalten Realität sind die Themen der 24 Lieder, denen sich Peter Härtling bei der Darstellung seines durch ein Flüchtlingsschicksal geprägten Lebens widmet.

Der Protagonist, ein Wanderer ohne Ziel, irrt nach einer unglücklichen Liebesbeziehung durch eine Winterlandschaft, die zum Symbol der Hoffnungslosigkeit und Kälte wird. Auf seinem passionsgleichen Weg über 24 Stationen schwankt der Wanderer zwischen trügerischen Hoffnungsträumen und einsamer Todessehnsucht, bis er im letzten Lied in dem „barfuß auf dem Eise“ stehenden Leierkastenmann einen Gefährten im Geiste findet.

Franz Schuberts Winterreise gehört heute zu den großen Meisterwerken der Musikgeschichte. Sie ist einerseits ein Denkmal der musikalischen Romantik und eine der herausragenden Verbindung von Sprache und Ton des früher 19. Jahrhunderts. Andererseits ist sie eine auch nach fast 200 Jahren immer noch aktuelle Geschichte über einen zerrissenen, jeder Hoffnung beraubten Menschen.

Der Bariton Thomas Scharr ist nach umfassenden Erfahrungen auf der Opernbühne nun ein gefragter Konzertsänger und seit 2011 Dozent für Gesang an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg.

Götz Payer ist derzeit einer der begehrtesten Liedbegleiter, auch offizieller Begleiter zahlreicher Meisterkurse, und unterrichtet Liedgestaltung an den Musikhochschulen in Köln und Frankfurt am Main.

Dauer ca. 2 Std. einschließlich einer Pause