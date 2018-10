„Ausdrucksstark und wild und gleichzeitig so still; so viel Herz und Schmerz; ich glaube, das war die beste Winterreise bis dato.“ – Gefle Dagblad, Schweden 24 Lieder – zusammen sind sie der größte und berühmteste Zyklus des Genres.

Johannes Held und Daniel Beskow präsentieren die Lieder Schuberts, vereint mit Illustrationen von Jörn Kaspuhl in der Regie von Ebbe Knudsen. Sie gestatten einen ganz neuen und einzigartigen Blick auf den Wanderer, der seine Bleibe hinter sich lassen muss, um einen Weg aus dem Schmerz durch eine frosterstarrte Winterwelt zu finden, weil seine Geliebte eine bessere Partie gemacht hat. Vor über 150 Jahren entstanden, ist der Zyklus noch immer hochaktuell und durch die neue szenische Gestaltung auch und gerade für Menschen interessant, die bisher kaum Kontakt zum Lied hatten. Kein Frack, keine heilige, starre Konzertsituation. Winterreise staged zeigt den Wanderer draußen im Schnee. Was tun mit dem Schmerz? Wohin mit der Erinnerung? Warum bin ich nicht so glücklich, wie die anderen es sind? Warum gehöre ich nicht dazu? Diese Fragen stellt die Winterreise und es gibt wohl kaum jemanden, der sie sich noch nicht gestellt hat.

Ein Liederabend, ein Theaterabend: Winterreise staged.

Johannes Held (voc)

Daniel Beskow (p)

Jörn Kaspuhl (Illustrationen)

Ebbe Knudsen (Regie)