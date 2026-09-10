Wintersaison 2026/2027: Tschechisches Sinfonieorchester Prag

Das Kulturreferat der Eberhard Karls Universität hat in seiner über 60-jährigen Geschichte eine Vielzahl von Orchestern, Kammermusikensembles und Solisten nach Tübingen eingeladen.

Seit 1959 finden Abonnement-Konzerte statt und seit 1963 veranstaltet das Kulturreferat Sommerkonzerte im Kloster Bebenhausen sowie Winterkonzerte im Festsaal der Neuen Aula der Universität. Rund 5.000 Konzerte hat das Kulturreferat bisher organisiert. Das abwechslungsreiche Programm besteht aus Sinfoniekonzerten, Rezitalen, Kammermusikkonzerten und Liederabenden.