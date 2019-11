Wintersonnwendfeier im Besagärtle mit live und unplugged Rock & Pop von "6 strings, voice sings"

Die kleine, unkomplizierte Variante der großen Sommersonnwendfeier: Glühweintrinken am Schwedenfeuer, Stockbrot und rote Wurts grillen am Feuerkorb, gemütlich mit Freunden am Stehfass einen Rotwein schlürfen, die Feiertage Revue passieren lassen und sich freuen, dass ab jetzt die Tage wieder länger werden.