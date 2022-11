Winterspeck und Pelzmantel - Überleben in der kalten Jahreszeit

Die Tage sind kurz, die Temperaturen eisig, die Bäume ohne Laub und mancherorts gibt es Eis und Schnee. Unsere Winterlandschaft ist für Tiere ein unwirtlicher Ort. Trotz Kälte und Nahrungsmangel bleiben dennoch die meisten im Winter hier. Um ihn einigermaßen sicher und unbeschadet zu überstehen, haben sie zahlreiche Strategien und Anpassungsmechanismen entwickelt. Manche bekommen ein dickes Fell, andere leben von Reserven, verkriechen sich in Höhlen, fallen in Kältestarre oder tiefen Schlaf. In jedem Fall erfordern der Winter erstaunliche Leistungen.