Winterspeck und Pelzmantel

Der Winter stellt mit seinen kalten Temperaturen und dem kargen Nahrungsangebot eine Herausforderung für die heimische Tierwelt dar. Es gibt in der Natur zahlreiche Strategien diese harte Zeit relativ sicher und unbeschadet zu überstehen: einige Tiere flüchten vor der Kälte in wärmere Länder, andere legen sich ein dickes Fell und ein Vorratslager zu, wieder andere verschlafen die dunkle und kalte Jahreszeit. Neben dem zuletzt genannten Winterschlaf gibt es auch noch die Strategien der Winterruhe und der Kältestarre, die den Tieren ein Überleben auf Sparflamme ermöglichen. In der Führung mit Katja Bader werden anhand ausgewählter Beispiele aus dem Museum die Anpassungsmechanismen und erstaunlichen Leistungen besprochen, die es den einheimischen Tieren ermöglichen, die harte Winterzeit zu überleben.