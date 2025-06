Auf dem Höhepunkt des nordischen Winters, wenn die Sonne nur kurz am Horizont erscheint, findet in den Fjorden des nördlichen Norwegens ein unvergleichliches Naturschauspiel statt:

Millionen von Heringen ziehen in riesigen Schwärmen in die flachen Küstengewässer, um dort zu laichen. Angelockt von diesem unermesslichen Nahrungsangebot, versammeln sich in den Fjorden Heerscharen von Raubfischen und Möwen, Seeadler, Robben und – Wale.

Der Norweger Audun Rikardsen, Professor für Süßwasser- und Meeresbiologie sowie vielfach preisgekrönter Naturfotograf, hat das Verhalten und die archaische Schönheit dieser Giganten der Meere in einzigartigen Bildern festgehalten. Dem passionierten Taucher und Umweltschützer gelang es dabei auch, bislang ungesehene Szenen aus dem Interessenkonflikt zwischen lokalen Fischern und jagenden Walen zu fotografieren, die um das Silber des Meeres, den Hering, konkurrieren.

Die Ausstellung spiegelt zudem das große Können und die vielseitigen Begabungen Audun Rikardsens wider: ein fundiertes Wissen über seine Motive, ein ausgeprägter Sinn für Ästhetik sowie besondere technische Fertigkeiten. Um die Vorgänge über und unter Wasser gleichzeitig fotografieren zu können, hat er ein spezielles Kamerasystem inklusive Unterwassergehäuse und Blitz entwickelt.

