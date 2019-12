Winterwanderung über den Neuberg

Der Sportplatz in Hechingen-Stetten ist der Startpunkt unserer ersten Tour in diesem Jahr. Von hier steigen wir über den Potsdamer Platz auf den Neuberg hinauf. Dieser Höhenrücken trennt das Starzeltal vom Reichenbachtal. Auf dem Rücken wandern wir bis zur Junginger Hütte, wo wir eine kurze Pause einlegen. Von unserem Rastplatz steigen wir in Richtung Reichenbachtal ab. Unterwegs haben wir vom Boller Kapf einen tollen Blich auf Boll, die Burg Hohenzollern und bis in das Starzeltal. Vorbei am Boller Hasenwedeldenkmal und dem neuen Hochwasserrückhaltebecken kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück.