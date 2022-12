Winterwanderung zur "Alten Neckarschlinge" in Lauffen

Diese Wanderung führt vom Parkplatz "Forchenwald" über das "Seeloch" in das Naturschutzgebiet "Alte Neckarschlinge". Es ist eine spannende Zeitreise von der Vergangenheit in die Gegenwart.

Das 60,7 ha große Gebiet steht seit 1970 unter Naturschutz. Es handelt sich um eine vor rund 6000 Jahren vom Neckar verlassene Talschlinge. Heute gibt es in der naturnahen, größtenteils von Bruch- und Auwald bedeckten Talsohle einen ungewöhnlich vielfältigen Pflanzenbestand. Das Naturschutzgebiet geht zurück auf einen im Jahre 1454 durch Graf Ulrich V angelegten See. Der See hatte damals eine Größe von rund 60 ha. Er war seinerzeit der größte See in Altwürttemberg und diente vornehmlich der Fischzucht.

Ab 1820 wurde der See abgelassen. Der heute noch verbleibende Restsee wird "Seeloch" genannt.

Die Wanderung durch den stadtnahen "Urwald" erfolgt mit der zertifizierten Wander-, Natur- und Landschaftsführerin Helga Naujoks.