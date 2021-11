„Über Veringerhütte und Hochberg – von unvergesslichen Aussichten zum Veringer Historienweg“

Die erlebnisreiche Wanderroute führt über den Höhenweg entlang des Waldrandes bis vor Veringenstadt und belohnt Sie mit schönen Aussichten in die Landschaft. An der Veringerhütte kreuzen Sie den Historienweg Veringenstadt und nutzen es zur Exkursion der alten Siedlungsstelle, eine von 5 Stationen des Historienweges. Nach der Spurensuche früherer Siedler tauchen wir in Schlucht ein und erreichen Hochberg auf 799 HM. Anschließend, nach einer Stärkung mit Punsch oder Glühwein (die Unkosten sind im Teilnehmerbetrag enthalten) folgt der abschließende Abstieg zurück zum Ausgangspunkt.

Die ca. 5 stündige Wanderung startet um 11:00 Uhr am Empfinger Weg, 72488 Jungnau

Die Strecke umfasst ca. 11, 5 km

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Situation die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Eine Anmeldung, Bezahlung und der Nachweis auf 2-G sind in der Tourist Info (Tel. 07571/106-224, Fürst-Wilhelm-Straße 15/Rathausplatz) bis spätestens 02.12.2021 erforderlich. Hier erhalten Sie auch alle Informationen zu den aktuellen Hygieneregelungen der Gästeführungen.