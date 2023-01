Die Kolpingsfamilie lädt zur Winterwanderung am Sonntag, den 5. Februar ein. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr beim Dahenfelder Bahnhof.

Nach einer ca. 90 minütigen, geführten Wanderung durch den Neckarsulmer Wald wird am Schweinshag gegen 15.30 Uhr eine Stärkung angeboten. Hierzu bitte Tassen mitbringen. Nichtwanderer sind herzlich dann an den Schweinshag eingeladen um sich an Glühwein, Kuchen, Kaffee und Punsch zu stärken. Die Wanderroute ist für Kinder- und Bollerwagen tauglich. Der Schweinshag lädt mit neuen Spielgeräten am Spielplatz für die Kinder zum Verweilen und austoben ein. Anmeldungen bitte an das Leitungsteam unter leitungsteam@kolping-neckarsulm.de. Eine spontane Teilnahme ist selbstverständlich auch möglich.

